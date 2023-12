Dana: Relics for Sale הוא משחק פלטפורמה שבו אתה צייד שרידים שמופקד לשחזר שרידים אבודים מסוחרים שונים. חצו יערות עתיקים ורוץ דרך שממה קפואה כדי למצוא אוצרות שלא יסולא בפז, קפוץ על או מעל אויבים ומכשולים, אספו מטבעות ואבני חן, והרים מפתחות שיפתחו דלתות להרפתקאות מרגשות יותר! האם אתה יכול למצוא את כל השרידים במספר הרמות המאתגרות ולמכור את כולם? אל תשכח לשתף את המשחק הזה עם החברים שלך!הזז - A/D או מקשי חצים קפיצה - W או מקש רווחהרים/זרוק - Z או EDana: Relics for Sale נוצר על ידי Ulpo Media. שחקו במשחק השני שלהם ב-Poki: Grow Up the Cats. תוכלו לשחק ב-Dana: Relics for Sale בחינם ב-Poki. Dana: Relics for Sale ניתן לשחק במחשב ובמכשירים ניידים כמו טלפונים וטאבלטים.

אתר: poki.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Dana: Relics for Sale, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.