D&D Beyond (DDB) הוא ערכת הכלים הדיגיטלית הרשמית ומלווה המשחק עבור Dungeons & Dragons המהדורה החמישית. DDB מארח גרסאות מקוונות של ספרי המהדורה החמישית הרשמיים של Dungeons & Dragons, כולל ספרי חוקים, הרפתקאות ותוספים אחרים; הוא גם מספק כלים דיגיטליים כמו בונה דמויות וגיליון תווים דיגיטלי, רשימות מפלצות וכישופים שניתן למיין ולסנן, בונה מפגשים, והרחבת Twitch שכבת-על אינטראקטיבית. בנוסף לתוכן D&D רשמי, הוא גם מספק את היכולת ליצור ולהוסיף תוכן ביתי מותאם אישית. D&D Beyond מפרסמת גם תוכן וידאו מקורי, סטרימינג ומאמרים מקוריים, כולל ראיונות עם צוות Dungeons & Dragons, תצוגה מקדימה של תוכן וקשירה, ועדכוני פיתוח שבועיים. D&D Beyond הופעל בעבר על ידי Curse LLC, חברה בת של Twitch. עם זאת, ב-12 בדצמבר 2018, Fandom, Inc. הודיעה שהיא רכשה את כל נכסי המדיה של Curse, כולל D&D Beyond.

אתר: dndbeyond.com

