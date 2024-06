שחקו את המשחק האהוב עליכם CATAN בכל זמן ובכל מקום: משחק הלוח המקורי, משחק הקלפים, ההרחבות ו'CATAN - עליית האינקות', הכל באפליקציה אחת! לאחר מסע ארוך של מחסור גדול, הספינות שלך הגיעו סוף סוף לחופי אי לא ידוע. עם זאת, גם מגלי ארצות אחרים נחתו על קטאן: המירוץ ליישוב האי החל! בנה כבישים וערים, סחר במיומנות והפוך לורד או ליידי של קטאן! צאו למסע אל היקום של Catan, והתחרו בדו-קרב מרגשים מול שחקנים מכל העולם. משחק הלוח הקלאסי ומשחק הקלפים Catan מביאים תחושת שולחן אמיתית למסך שלך! שחק עם חשבון Catan Universe שלך ​​במכשיר שתבחר: אתה יכול להשתמש בכניסה שלך במספר פלטפורמות שולחניות וניידות! הפכו לחלק מקהילת Catan הענקית העולמית, והתחרו מול שחקנים מכל העולם ובכל הפלטפורמות הנתמכות. משחק הלוח: שחקו במשחק הלוח הבסיסי במצב מרובה משתתפים! הצטרפו לשניים מחבריכם לשלושה שחקנים לכל היותר והתמודדו עם כל האתגרים ב"הגעה בקטאן". הפוך את הדברים למרגשים עוד יותר על ידי פתיחת המשחק הבסיסי המלא; ההרחבות "Cities & Knights" ו-"Seafarers", כל אחת לעד שישה שחקנים. חבילת התרחישים המיוחדת המכילה את התרחישים "ארץ קסומה" ו"התעלה הגדולה" מוסיפה עוד יותר מגוון למשחקים שלך. מהדורת המשחק 'Rise of the Inkas' היא אתגר מרגש נוסף עבורך, שכן יישובייך נידונים בימי הזוהר שלהם. הג'ונגל בולע את סימני הציוויליזציה האנושית, ויריביך מנצלים את ההזדמנות שלהם לבנות את היישוב שלהם במיקום שאליו הם משתוקקים. משחק הקלפים: שחקו את משחק ההיכרות של משחק הקלפים הפופולרי "Catan - The Duel" אונליין בחינם או שלטו בחינם ב-"Arrival on Catan", כדי לפתוח לצמיתות את מצב השחקן היחיד מול הבינה המלאכותית. קבל את משחק הקלפים השלם כרכישה בתוך המשחק כדי לשחק בשלוש ערכות נושא שונות נגד חברים, חברים של מעריצים אחרים או יריבים שונים בינה מלאכותית ולהטביע את עצמך לתוך החיים השוקקים ב-Catan. מאפיינים: - סחר - בנה - התיישב - הפוך לאדון קטאן! - שחק בכל המכשירים שלך עם חשבון אחד. - נאמן לגרסה המקורית של משחק הלוח "Catan", כמו גם למשחק הקלפים "Catan - The Duel" (הידוע גם בשם "Rivals for Catan") - עצב אווטאר משלך. - צ'אט עם שחקנים אחרים וצור גילדות. - השתתפו בעונות וזכו בפרסים מדהימים. - שחק כדי להרוויח הישגים רבים ולפתוח תגמולים. - קבל הרחבות נוספות ומצבי משחק כרכישות במשחק. - התחל בקלות רבה עם המדריך המקיף. תוכן חופשי להפעלה: - משחקים בסיסיים בחינם נגד שני שחקנים אנושיים אחרים - משחקי היכרות בחינם, Catan - הדו-קרב נגד שחקן אנושי - "הגעה על קטאן": השתלט על האתגרים בכל תחומי המשחק כדי לקבל עוד שמשות קטאן אדומות. - אתה יכול להשתמש ב-Catan suns כדי לשחק נגד המחשב. השמשות הצהובות שלך נטענות בעצמן.

אתר: catanuniverse.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Catan Universe, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.