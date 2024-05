שפר/י את החוויה עם האפליקציה השולחנית של Via Rail Canada ב- WebCatalog Desktop ל-Mac, ל-Windows ול-Linux.

קבל את כל המידע (לוח זמנים, תעריפים, תחנות) כדי לתכנן את נסיעת הרכבת שלך בקנדה ולהזמין את הכרטיסים שלך. Via Rail Canada Inc., הפועלת כ-Via Rail או Via, היא תאגיד כתר קנדי ​​המוטל על הפעלת שירות רכבות נוסעים בין-עירוניות בקנדה.

אתר: viarail.ca

