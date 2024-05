United Press International delivers breaking and other news from around the world. We've been in the news business since 1907.

אתר: upi.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל UPI, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.