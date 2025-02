תוכנת למידת מכונה - האפליקציות הכי פופולריות - סלובקיה

myLang

mylang.me

גרסת MyLang Me: תרגום מכונה עצבי לאתר או אפליקציה באמצעות API * למידת מכונה מתמשכת; * הוספת שפות חדשות; * הגנה על מידע אישי; * עבודה עם סימון HTML. גרסת Me כוללת 91 שפות, כולל סינית (פשוטה), אנגלית, צרפתית, גרמנית, איטלקית, יפנית, פולנית, פורטוגזית, רומנית, רוסית, ספרדית, ערבית, בולגרית, צ'כית, דנית, הולנדית, אסטונית, פינית, יוונית, עברית , הונגרית, לטבית, ליטאית, סלובקית, סלובנית, שוודית, טורקית וכו'. עבור גרסת Me, אתה יכול להצטרף לתוכנית השותפים שלנו. על ידי שיתוף הקישור האישי שלך תוכל לקבל 15% ממכירות. גרסת MyLang Pro: Unified API לגישה למילונים מקצועיים: Amazon Translate, DeepL API, Google Cloud AutoML Translation API, Tencent Cloud TMT API, SYSTRAN PNMT API, ModernMT Human-in-the-loop, Yandex Cloud Translate API. יש צורך בממשק API מאוחד עבור: * הפחתת עלות אחזקת המילונים הנ"ל בנפרד; * עם ניתוב אוטומטי, אתה מקבל את המילון המתאים ביותר לצמד השפות הנבחר ולכיוון לפי המדדים hLEPOR, GLUE, MultiNLI.