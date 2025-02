תוכנת ניתוח יומנים - האפליקציות הכי פופולריות - שוודיה

SolarWinds

חבילת Help Desk Essentials היא השילוב של Solarwinds® Web Help Desk ותמיכה מרחוק של Dameware. הם משתלבים כדי לחסוך לך זמן על ידי אוטומציה ופישוט של משימות תמיכה מרחוק של דלפק העזרה ושל ה-IT. מאפיינים מרכזיים: • ניהול כרטיסים ואירועים מרכזיים • ניהול נכסי IT (ITAM) עם גילוי אוטומטי ומלאי מרוכז • בסיס ידע מובנה לשירות עצמי • ניהול שינויים ב-IT ותהליכי עבודה ניתנים להתאמה אישית • דיווח, התראות SLA וסקרי לקוחות • שלט רחוק מערכות Windows®, Mac OS® X ו-Linux® • כלים מובנים לניטור מערכת, צפייה ביומני אירועים ואבחון רשת מבלי להתחיל הפעלה מרחוק מלאה • גישה מרחוק לתמיכה במשתמשי קצה מחוץ לחומת האש