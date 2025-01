תוכנת צ'אט חי - האפליקציות הכי פופולריות - קטאר

Certainly

certainly.io

אין ספק שהוא במשימה לעזור לעסקים לבנות חוויות משתמש מדהימות למסחר אלקטרוני, תוך החלפת קליקים בשיחות. תוכנת ה-AI Certainly Conversational מתחברת בצורה חלקה בין הפלטפורמות בהן אתה מנהל את העסק שלך, ויש לנו לקוחות ושותפים בלמעלה מ-20 מדינות ברחבי העולם. עם בונה הצ'אטבוט ללא קוד שלה, פלטפורמת הבינה המלאכותית של Certainly Conversational מציעה חווית בנייה מהנה וקלה. המוצר מציע חוויות משתמש באיכות גבוהה בין ערוצים, אינטגרציות חלקות עם עשרות מערכות עסקיות, ו-AI חזק וקנייני שמזהה כל שפה ומציע תוכן מוכן לשימוש ב-14+ שפות. מותגים כמו Carlsberg, Tiger of Sweden, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk ו-AKQA בהחלט נותנים אמון.