תוכנת התאמה וניתוב מוביל לחשבון - האפליקציות הכי פופולריות - סומליה

Syncari היא פלטפורמת אוטומציית הנתונים היחידה עם קוד נמוך/ללא קוד (LcNc) המסנכרנת בצורה חלקה, מאחדת, עושה אוטומציה ומנתחת נתונים על פני מערכות עסקיות ויישומים מגוונים. הפלטפורמה שלנו, המציעה גם מישור בקרה וגם מרכז נתונים, המבטיחה מצוינות תפעולית ומוכנות לנתונים עבור AI. על ידי יישור הנתונים שלך עם Syncari, הצוותים ודגמי הבינה המלאכותית שלך פועלים ואוטומטיים על בסיס נתונים מסונכרנים ללא דופי ואיכותיים. Syncari הוא מהימן על ידי Conga, CorroHealth, Deel ו-Rapid7. מקרי שימוש נפוצים: סנכרון ואוטומציה של מערכות עסקיות מרובות, כמו Salesforce CRMs רבים המשולבים במערכות אחת או רבות אחרות (Marketo, HubSpot, Eloqua, Zendesk, Jira, Oracle Sales, SAP, Netsuite, Snowflake, Domo, Redshift, AWS, Big Query וכו') סנכרון מרובים של Salesforce CRM עם Marketo או HubSpot ETL, אוטומציה הפוכה של העשרה ב-ETL עבור מספר מקורות כוונה אוטומציה עבור מקורות מרובים. Quote to Cash and Finance 360 ​​Data Quality לניקוי נתונים, נורמליזציה, טרנספורמציה