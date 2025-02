אתרי חיפוש עבודה - האפליקציות הכי פופולריות - טוגו

Indeed

אכן הוא מנוע חיפוש אמריקני ברחבי העולם הקשור לתעסוקה לרישומי משרות שהושק בנובמבר 2004. היא חברה בת של Co. Co. Co. של יפן בע"מ, והיא ממוקמת בשיתוף אוסטין, טקסס וסטמפורד, קונטיקט עם משרדים נוספים ברחבי העולם. כמנוע חיפוש חד-טופי, זה גם דוגמה לחיפוש אנכי. אכן זמין כיום בלמעלה מ- 60 מדינות ו -28 שפות. באוקטובר 2010, אכן ..com העביר את Monster.com כדי להפוך לאתר המשרות הגבוה ביותר לתנועה בארצות הברית. האתר מצטבר רשימות משרות מאלפי אתרים, כולל מועצות עבודה, חברות כוח אדם, עמותות ודפי קריירה של החברה. הם מייצרים הכנסות על ידי מכירת פרסום משרות פרימיום וחידוש תכונות למעסיקים וחברות שכירות. בשנת 2011, אכן החל לאפשר למבקשי עבודה להגיש בקשה ישירות למשרות באתר של אכן ולהציע פרסום ואחסון קורות חיים.