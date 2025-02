אתרי חיפוש עבודה - האפליקציות הכי פופולריות - סומליה

Indeed

Indeed הוא מנוע חיפוש אמריקאי עולמי הקשור לתעסוקה לרשימות משרות שהושק בנובמבר 2004. זוהי חברת בת של Japan's Recruit Co. Ltd. ומרכזה המשותף באוסטין, טקסס וסטמפורד, קונטיקט עם משרדים נוספים ברחבי העולם. כמנוע חיפוש עם נושא יחיד, הוא גם דוגמה לחיפוש אנכי. Indeed זמין כעת ביותר מ-60 מדינות ו-28 שפות. באוקטובר 2010, Indeed.com עבר את Monster.com והפך לאתר המשרות בעל התנועה הגבוהה ביותר בארצות הברית. האתר צובר רשימות משרות מאלפי אתרים, כולל לוחות דרושים, חברות כוח אדם, עמותות ודפי קריירה של החברה. הם מייצרים הכנסה על ידי מכירת פרסומי דרושים ותכונות קורות חיים מובחרים למעסיקים ולחברות המגייסות עובדים. בשנת 2011, Indeed החלה לאפשר למחפשי עבודה להגיש מועמדות ישירות למשרות באתר של Indeed ולהציע פרסום קורות חיים ואחסון.