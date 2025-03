Messenger

messenger.com

Messenger Facebook (המכונה בדרך כלל מסנג'ר) היא אפליקציית הודעות אמריקאית ופלטפורמה שפותחה על ידי Facebook, Inc., שפותחה במקור כ- Facebook Chat בשנת 2008, החברה שיפצה את שירות ההודעות שלה בשנת 2010, ובהמשך פרסמה יישומי iOS ו- Android עצמאיים באוגוסט 2011 והפגנת פייסבוק של פייסבוק, ומסייחת פייסבוק, והפרדניזציה של Massengers forsecate, ומסייזים של Massengers, and Massenge, and Parted Positabera, ו- Masdented Persicecate, and Massenge, and Pardetse Debicate) (Partedcate, and Massendace, and Massendace, ו- Masdent.com), Parted.com), המאפשר למשתמשים להשתמש בממשק האינטרנט או להוריד את אחת האפליקציות העצמאיות. באפריל 2020, פייסבוק פרסמה רשמית את Messenger עבור Desktop, הנתמכת ב- Windows 10 וב- MacOS ומופצת בחנות Microsoft וב- App Store בהתאמה. משתמשים יכולים לשלוח הודעות ולהחליף תמונות, קטעי וידאו, מדבקות, שמע וקבצים, כמו גם להגיב להודעות של משתמשים אחרים ולקיים אינטראקציה עם בוטים. השירות תומך גם בשיחות קוליות ווידאו. האפליקציות העצמאיות תומכות בשימוש בחשבונות מרובים, שיחות עם הצפנה אופציונלית מקצה לקצה ומשחקים.