שירותי מסרים מיידיים - האפליקציות הכי פופולריות - סלובניה

WhatsApp

WhatsApp Messenger, או פשוט WhatsApp, הוא שירות חינמי אמריקאי, הודעות חוצה פלטפורמות ושירות Voice over IP (VoIP) בבעלות Facebook, Inc. הוא מאפשר למשתמשים לשלוח הודעות טקסט והודעות קוליות, לבצע שיחות קוליות ווידאו ולשתף תמונות , מסמכים, מיקומי משתמשים ומדיה אחרת. אפליקציית הלקוח של WhatsApp פועלת במכשירים ניידים אך נגישה גם ממחשבים שולחניים, כל עוד המכשיר הנייד של המשתמש נשאר מחובר לאינטרנט בזמן שהוא משתמש באפליקציית שולחן העבודה. השירות מחייב את המשתמשים לספק מספר סלולרי סטנדרטי לצורך הרשמה לשירות. בינואר 2018, WhatsApp הוציאה אפליקציה עסקית עצמאית המיועדת לבעלי עסקים קטנים, בשם WhatsApp Business, כדי לאפשר לחברות לתקשר עם לקוחות המשתמשים בלקוח WhatsApp הסטנדרטי. אפליקציית הלקוח נוצרה על ידי WhatsApp Inc. מ-Mountain View, קליפורניה, אשר נרכשה על ידי פייסבוק בפברואר 2014 תמורת כ-19.3 מיליארד דולר. היא הפכה לאפליקציית העברת ההודעות הפופולרית ביותר בעולם עד 2015, ויש לה למעלה מ-2 מיליארד משתמשים ברחבי העולם החל מפברואר 2020. היא הפכה לאמצעי התקשורת העיקריים של תקשורת אלקטרונית במספר מדינות ומיקומים, כולל אמריקה הלטינית, תת היבשת ההודית וחלקים גדולים של אירופה ואפריקה.