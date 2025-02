תוכנה לאימות זהות - האפליקציות הכי פופולריות - סנט מארטן

Token of Trust

דוחות מוניטין צרכנים של Token of Trust® הם הדרך הקלה ביותר עבור צרכנים להוכיח את זהותם לעסקים ואחרים. עסקים יכולים להשתמש בפלטפורמת הזהות של Token of Trust כדי לסנן צרכנים במהלך הכניסה לחשבון, בקופה או בכל רגע לפי בקשה. האם העסק שלך צריך לאמת את גיל הלקוחות שלך? מִקוּם? זֶהוּת? אל תזיע - זו המומחיות שלנו. עם זרימות העבודה הניתנות להגדרה של Token of Trust, עסקים יכולים להגדיר מאפייני זהות צרכנים שחשוב ללכוד ולאמת - לאחר מכן, להגדיר כללים כיצד לטפל באופן אוטומטי בתהליך האישור.