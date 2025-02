תוכנת Help Desk - האפליקציות הכי פופולריות - סנט מארטן

Dixa

dixa.com

Dixa מאפשרת לחברות לספק שירות לקוחות כפי שהוא אמור להיות. Dixa עוזרת למנהיגי שירות לקוחות ליצור חוויות ללא מאמץ עבור לקוחות וצוותים שפותחים נאמנות. Dixa מעניקה לצוותים תצוגה אחידה אחת של כל השיחות, ללקוחות את הנוחות של יצירת קשר בערוץ המועדף עליהם, ולמנהיגים את התובנות לשיפור מתמיד של חווית השירות. פלטפורמת שירות הלקוחות לשיחה של Dixa משלבת בינה מלאכותית רבת עוצמה עם מגע אנושי כדי לספק חווית שירות מותאמת אישית ביותר שמתרחבת ככל שהעסק שלך גדל. הצוותים והלקוחות שלהם נהנים משביעות רצון גדולה יותר בעוד אוטומציה עוזרת להגביר את יעילות השירות והאפקטיביות, מה שבסופו של דבר מספק ערך עסקי אמיתי. צוות הצלחת הלקוחות המסור של Dixa מבטיח שאתה פעיל במהירות ושותף איתך במסע שלך להשגת מה שדיקסה מכנה ידידות לקוחות. Dixa מנהלת יותר מ-30 מיליון שיחות בשנה וזוכה לאמון על ידי מותגים מובילים כמו Interflora, On, Wise, Deezer, Rapha, Too Good to Go, Hello Print ו-Wistia. למידע נוסף על ידי ביקור ב-dixa.com. עם תכונות זיהוי לקוחות, Dixa מאפשרת להכיר את הלקוחות שלך בשנייה שהם פונים. Dixa עושה זאת על ידי הצגת היסטוריית השיחות של כל לקוח עם העסק שלך בציר זמן וכן את היסטוריית ההזמנות שלו באופן מיידי. זה מבטיח לצוותים את המידע שהם צריכים כדי לפתור את פניות הלקוחות מהר יותר תוך מתן תמיכה אישית יותר. תמחור גמיש ומדרגיות גלובלית מאפשרים לך לשלם רק עבור מה שאתה צריך ולהגדיל או להקטין ללא עלויות או מאמץ נוספים. כל סוגי השיחות (טלפון, אימייל, צ'אט, פייסבוק מסנג'ר, אינסטגרם, טוויטר ו-WhatsApp) ממוקמים בתורים ומנובים אוטומטית לסוכנים המתאימים בזמן שנתוני השיחה מתורגמים לניתוח בזמן אמת. תכונות Dixa כוללות VoIP, IVR, התקשרות חוזרת, קליק להתקשרות, הקלטת שיחות, אוטומציות, תגובות מהירות, ווידג'טים של צ'אט הניתנים להתאמה אישית, דיווח בזמן אמת והיסטורי וניתוב מתקדם. הממשק הידידותי למשתמש וההגדרה הקלה של Dixa נעשו כדי לשפר את חווית הסוכן ולאפשר לצוותים להתמקד בלקוח ולא בתוכנה. נבנה עבור מוקדי טלפון נכנסים, מרכזי קשר רב-ערוציים ועסקים קטנים ברחבי העולם, Dixa מספקת לסוכנים את הכלים לספק שירות לקוחות יוצא דופן וכתוצאה מכך קשרים חזקים יותר בין מותגים ולקוחות.