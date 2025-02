תוכנת AI גנרטיבית - האפליקציות הכי פופולריות - תוניסיה

D-ID

D-ID הוא נקסוס של חדשנות בנוף ה- AI הגנרי, והופך צילומי סטילס לסיפורי וידיאו דינמיים של AI וחוויות אינטראקטיביות הכוללות אנשים דיגיטליים. ה- API החזק שלה הוא ייחודי ביכולתו לאפשר יצירת וידיאו בזמן אמת, שהוא מרכזי לזרם חי ומעורבות אינטראקטיבית בין מגזרים כמו חווית לקוח (CX), שיווק ולמידה ופיתוח. סטודיו ™ Creative Reality ™ של השירות העצמי ואפליקציות סלולריות מרחיבים את טווח ההגעה החדשני של D-ID, ומפשטים את היצירה וההתאמה האישית של סרטונים שנוצרו על ידי AI, ומגזרים את המחויבות של D-ID להעשרת תקשורת דיגיטלית.