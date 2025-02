תוכנת AI גנרטיבית - האפליקציות הכי פופולריות - סלובניה

Professionalize It To Me

Professionalize It To Me הוא יישום אינטרנט המסייע למשתמשים לשדרג בקלות את כישורי התקשורת שלהם. זה מאפשר למשתמשים להפיק הודעות מקצועיות, מכתבי כיסוי ונוסחאות אקסל מורכבות בכמה לחיצות בלבד. השירות נועד לייעל את התקשורת ולחסוך למשתמשים זמן. השירות פועל בכך שמשתמשים מזינים מידע בסיסי על ההודעה, המכתב או הנוסחה שהם צריכים להפיק. משתמשים בוחרים את הטון, השפה והאורך עבור ההודעות. עבור מכתבי כיסוי, משתמשים מספקים מידע על התפקיד והחברה. עבור נוסחאות Excel, משתמשים מתארים מה הם צריכים את הנוסחה כדי לחשב. Professionalize It To Me לאחר מכן משתמש ב-AI מתקדם כדי ליצור את התקשורת המקצועית על סמך הקלט של המשתמש. ה-AI נועד לייצר תוכן שפה טבעי דמוי אדם.