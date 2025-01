תוכנת AI גנרטיבית - האפליקציות הכי פופולריות - פוארטו ריקו

D-ID

D-ID הוא חיבור של חדשנות בנוף הבינה המלאכותית הגנרטיבית, שהופך את צילומי הסטילס לנרטיבים דינמיים של וידאו בינה מלאכותית וחוויות אינטראקטיביות בהשתתפות אנשים דיגיטליים. ה-API החזק שלו ייחודי ביכולתו לאפשר יצירת וידאו בזמן אמת, שהוא מרכזי בסטרימינג בשידור חי ומעורבות אינטראקטיבית במגזרים כמו חווית לקוח (CX), שיווק ולמידה ופיתוח. ה-Creative Reality™ Studio בשירות עצמי והאפליקציות לנייד מרחיבות את טווח ההגעה החדשני של D-ID, מפשטות את היצירה וההתאמה האישית של סרטונים שנוצרו בינה מלאכותית, ומתמצות את המחויבות של D-ID להעשרת התקשורת הדיגיטלית.