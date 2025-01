תוכנת תחזוקת צי - האפליקציות הכי פופולריות - הונגריה

Whip Around

whiparound.com

מערכת תחזוקת צי עוצמתית אך אינטואיטיבית, Whip Around עוזרת לך לשמור על כל הצי שלך בטוח, תואם ועל הכביש. פלטפורמת ניהול הצי של Whip Around מחברת כל נקודה בתהליך תחזוקת הרכב והציוד במערכת אחת: מה שאומר שמנהלים יכולים להשתמש בנתונים הקשורים לבדיקות, לתיקונים, לעמידה בדרישות ולזמן הפעילות שלך כדי לקבל החלטות חכמות יותר עבור הצי. Whip Around תומך בכל הצוות שלך - מנהלים, נהגים ומכונאים. מנהלי ציים: - עקוב אחר תקינות הצי בתוך לוח המחוונים של ניתוח תחזוקה של הצי - קבע לוחות זמנים לתחזוקה מונעת - צור, תעדוף ועקוב אחר התקדמות הזמנת העבודה - קבל הודעות דחיפה כאשר מופיעים פגמים נהגים: - בצע, חתום והגש בדיקות יומיות דרך DOT שלנו -אפליקציה תואמת - דווח מייד על בעיות הדורשות טיפול תחזוקה על ידי לכידת תמונות וקול לטקסט במכשירים הניידים שלהם - קבל הודעות דחיפה אם חסרות בדיקות או בדיקות לא שלמות. ומעקב - סמן בקלות תקלות כמתוקנות או מטופלות באפליקציית Whip Around. מנהלי הנתונים אוספים באמצעות האפליקציה כוחות פורטל ניהול תחזוקת הצי, שבו מנהלי צי יכולים לעקוב אחר פגמים בכל הצי, לפקח על הזמנות עבודה ולצפות בנהגים מעודכנים ו טבלאות הישגים של נכסים. הנתונים המצטברים מוזנים גם ללוח המחוונים של Whip Around, כך שמכונאים יכולים לנטר פגמים, הזמנות עבודה ומלאי חלקים. Whip Around שומר על הצי שלך תואם ועוזר לנהגים שלך להגיע הביתה בשלום בסוף היום.