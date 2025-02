תוכנת בריאות פיננסית - האפליקציות הכי פופולריות - סלובקיה

Betterment

ניהול 401(k) הוא מאתגר. לכן Betterment at Work מקל על מעסיקים להציע 401(k) באיכות גבוהה. מתמיכה אדמיניסטרטיבית שוטפת וניהול השקעות, עיצוב תוכנית מותאם ושילובי שכר יעילים - אנחנו עושים את המשימות הכבדות כדי שלא תצטרך. תן לעובדים שלך גישה לפתרון קל לשימוש ועוצמתי להשקעות וחיסכון לפנסיה עם תיקי העבודות הניתנים להתאמה אישית של Betterment at Work, הכוונה פיננסית מותאמת אישית, יכולת קישור לחשבונות חיצוניים וכלים משלימים לבניית עושר, חיסכון והשקעה - הכל נגיש דרך האפליקציה שלנו לנייד. עם Betterment at Work, ניתן לשפר את ה-401(k) שלך גם עם תכונות חדשות כמו הצעת התאמה של 401(k) בתשלומי הלוואות סטודנטים, כמו גם הטבות פיננסיות נוספות כמו ניהול הלוואות סטודנטים שלנו, 529 חיסכון בחינוך ואימון פיננסי 1:1 הטבות*. עם השילוב המודרני הזה של 401(k) והטבות בריאות פיננסיות, כמו גם חינוך וכלים נגישים, Betterment at Work יכולה לעזור לך למשוך ולשמר עובדים מאושרים תוך מתן הטבות שהם צריכים כדי להשיג את היעדים הפיננסיים שלהם. *ניהול הלוואות לסטודנטים על ידי Betterment at Work ("SLM") ניתן בשיתוף עם Spinwheel. 529 חשבונות והתוכניות שלהם מוחזקות ומנוהלות על ידי מנהלי תוכניות ומנהלים מחוץ ל-Betterment. שירותי SLM, 529s ו-Financial Coaching זמינים רק כחלק מהצעת חבילה עם Betterment 401(k) בתוכנית Pro או Flagship; תשלומים נוספים חלים על שימוש בתוכנית Pro, שירותים שאינם זמינים בתוכנית Essential.