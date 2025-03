Glue Up

Glue Up היא פלטפורמת CRM הכל באחד שעוזרת לך לבנות ולהגדיל את הקהילה שלך באמצעות אירועים, חברות וכלים דיגיטליים אחרים ממקום אחד. פלטפורמת ה-all-in-one של Glue Up משלבת את מיטב ה-CRM, ניהול אירועים, ניהול חברות, שיווק בדוא"ל, ניהול פרויקטים, ניהול הדרכה, סקרים, כספים וכלי פרודוקטיביות אחרים. פתרונות הענן של Glue Up מגיעים עם שתי אפליקציות לנייד - אחת לארגונים ואחת לקהילות שלהם. הפתרונות מתאימים לאגודות, לשכות מסחר, למארגני אירועים ולכל הארגונים החברים ברצון לשרת טוב יותר את הקהילות שלהם - גם כאשר מפגש אישי לא תמיד אפשרי. מאז המגיפה של 2020, Glue Up מצויד גם בתכונות מעורבות מתקדמות כמו Speed ​​Networking, Community Engagement Solution או Webinar Engagement Solution.