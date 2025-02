תוכנה לזיהוי עובדים - האפליקציות הכי פופולריות - טורקיה

Bonfyre

Bonfyre היא פלטפורמת מעורבות העובדים היחידה "לולאה סגורה", המסייעת ללקוחות כמו דיוק אנרגיה, מדטרוניק ומעורבות של Adtalem בהספק הארגוני וחוסכים 5-7 נתונים מדי שנה עם עלויות תוכנה ותגמולים נמוכים יותר. הפלטפורמה מפגישה כלי מעורבות מרובים - פעילויות קבוצות, שידורים, סקרים, אתגרים, הכרה, מועמדויות, תגמולים ועוד - לערוצים העובדים כבר משתמשים בכל יום (צוותי מיקרוסופט, דוא"ל, SMS, קודי QR וה- Bonfyre הילידים אפליקציה לאנדרואיד/iOS). עם מאמן התרבות AI, זה מתרגם את נתוני סקר המעורבות לפעולות המדידות ישירות ומציעות שמנהלים יכולים לנקוט ב 2-3 קליקים. פיתרון ההכרה עטור הפרסים משבש את הענף. הלקוחות חלו עלייה של 2x בפעילות ההכרה וחיסכון בעלויות נטו של 35 דולר לאדם לשנה. Bonfyre's 800+ digital gift cards across 80 countries allow team members to enjoy immediate, full purchasing power without having to save up points. זה גם חוסך ללקוחות כסף על עלויות משלוח ועמלות אחרות, בדרך כלל 15% מהתגמולים מוציאים.