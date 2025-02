תוכנה לזיהוי עובדים - האפליקציות הכי פופולריות - סוריה

Advantage Club

advantageclub.ai

Advantage Club היא פלטפורמת מעורבות עובדים גלובלית המניעה חוויית עבודה ורווחה עם תכונות כמו תגמולים, הכרה, הטבות, הטבות גמישות לעובדים ובניית קהילה על פלטפורמה מאוחדת. - אנחנו פלטפורמת תגמול והכרה דיגיטלית מקצה לקצה המאפשרת למנהלים ולארגונים להודות לעובדים על מאמציהם, הכל בלחיצת כפתור. באמצעות הפלטפורמה, העובדים יכולים לתת פייב, לייקים, הערות ועוד כדי להראות את הערכתם לעמיתיהם. פלטפורמת ה-R&R שלנו מותאמת גם לשוק עולמי למימוש תגמולים המאפשר לעובדים לבחור מתוך למעלה מ-10,000 מותגים גלובליים. - פתרון ההטבות וההרשאות שלנו מאפשר לארגונים להוסיף משהו מיוחד לרווחי העובדים על ידי הצעת הצעות ועסקאות ייחודיות ובלעדיות לחברות ברחבי הארץ. באמצעות הצעת ההטבות הגמישות שלנו, חברות יכולות ליצור סוגים מרובים של ארנקי עובדים המותאמים לשווקים ספציפיים, למשל בריאות, עבודה מהבית, ארנקי L&D ועוד. - פתרון הקהילה והכיף שלנו מביא מספר תוכניות מעורבות עובדים תחת פלטפורמה אחת. עם תוכניות כמו משחקים פנים-ארגוניים עם לוחות הישגים חיים, שוק עמית לעמית ומועדוני תחביבים, הפתרון שלנו מציע משהו ייחודי לאיחוד עובדים מכל סוג של ארגון. - פתרון הבריאות הפיננסית שלנו עוזר לעובדים להתמצא כלכלית על ידי מתן מתקנים לחסוך ולקבל הלוואות והקדמות שכר במחירים נוחים וריביות אפסיות. אודות Advantage Club אנחנו פלטפורמת מעורבות עובדים גלובלית עם תכונות כמו תגמולים, הכרה, בניית קהילה ו-FlexBen על פלטפורמה מאוחדת. אנו מספקים פתרונות מקצה לקצה כדי להקל על מעורבות העובדים באמצעות הרשאות ותגמולים בלעדיים על ידי 10,000+ שותפי המותג שלנו. Advantage Club, שהוקם ב-2016, הוא פרי יוזמה של בוגרי UCLA Sourabh Deorah ו-Smiti Bhatt Deorah, שזיהו את הטבות העובדים כמרחב ליצירת הפרעות באמצעות כריית נתונים וניתוח. מאז, אנו מגדירים מחדש את ההטבות לעובדים מעבר למדיניות ההנחה המסורתית של קופות הגמל והחברות. כיום, עם המשרדים הראשיים בדלאוור, אנו מחזיקים ב-3 מיליון משתמשים ומעלה עם 1,000+ תיקי לקוחות מרשימים הכוללים Accenture, BCG, Concentrix, Teleperformance, Hexaware, Target ועוד רבים, עם נוכחות ב-100+ מדינות. אנו גאים במתן תוכנית ניתנת להרחבה, הניתנת להתאמה אישית וחסכונית כדי לקחת את מעורבות העובדים לשלב הבא. הפלטפורמה המאוחדת שלנו מביאה מגוון רחב של תוכניות הכרה, כולל פרסי אבן דרך/יום נישואין/שנות שירות, בונוסים נקודתיים בזמן אמת, תמריצים אוטומטיים, הערכה עמית לעמית, תוכניות הצטרפות, תוכניות בריאות, פרסי ביצועים רבעוניים ושנתיים. , תוכניות כרטיסי מתנה, מבצעים בלעדיים על פני 10,000+ מותגים עולמיים וכו'. בשנת 2022, אנו זוכים ב-'Excellence in Global R&R Program', 'Excellence in Employee Engagement' ו-'Excellence in Employee Experience' מטעם קונגרס HRD העולמי. עם המשימה היחידה שלה לעזור לארגונים לשמור על מעורבות ומונעים של עובדיהם, אפליקציית Advantage Club שלנו נתמכת בפתרון מחושב היטב למעורבות עובדים המציע את החוויה הטובה מסוגה למשתמשים שלה. הפלטפורמה אמורה לחולל מהפכה בתעשייה על ידי השפעה ישירה על גיוס עובדים ושימור באמצעות כלי ממצה למעורבות עובדים. המשימה שלנו אנו מדמיינים עולם שבו העובדים מאוד מעורבים ושמחים ובכל מקום עבודה, גדול או קטן, יש תרבות חיובית של הערכה והכרה. אנחנו כאן כדי לעזור לארגונים לבנות ולהפעיל תוכניות חווית עובדים ומעורבות המהדהדות עם התרבות והערכים שלהם.