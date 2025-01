תוכנה לניהול דואר אלקטרוני - האפליקציות הכי פופולריות - איי שלמה

Help Scout

helpscout.net

Help Scout היא חברה עולמית מרוחקת שהיא ספקית של תוכנת דלפק עזרה ומשרדיה הראשיים נמצאים בבוסטון, מסצ'וסטס. החברה מספקת פלטפורמת תמיכת לקוחות מבוססת אימייל, כלי בסיס ידע, ווידג'ט חיפוש/יצירת קשר שניתן להטמיע לאנשי מקצוע בשירות לקוחות. המוצר העיקרי של Help Scout (נקרא גם Help Scout) הוא דלפק עזרה מבוסס אינטרנט SaaS (תוכנה כשירות) תואם HIPAA. החברה נוסדה בשנת 2011, ומשרתת יותר מ-10,000 לקוחות בלמעלה מ-140 מדינות כולל Buffer, Basecamp, Trello, Reddit, ו-AngelList. בנוסף למיקומה בבוסטון, לחברה יש כוח עבודה מרוחק עם למעלה מ-100 עובדים המתגוררים ביותר מ-80 ערים ברחבי העולם.