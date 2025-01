תוכנת הצפנת דואר אלקטרוני - האפליקציות הכי פופולריות - הונגריה

Paubox

paubox.com

Paubox היא מובילה בפתרונות תקשורת ושיווק תואמי HIPAA עבור ארגוני בריאות. רשומה ברשימת Inc. 5000 של חברות בבעלות פרטית הצומחות ביותר, Paubox זוכה לאמון של למעלה מ-5,000 ארגוני בריאות, כולל AdaptHealth, Cost Plus Drugs, Covenant Health ו-SimonMed Imaging. פתרונות הדואר האלקטרוני שלנו מאושרים על ידי HITRUST CSF לרמת האבטחה הגבוהה ביותר ומצפינים את כל הדוא"ל היוצא כברירת מחדל. זה מאפשר לספקים לתקשר ישירות עם המטופלים שלהם מ-Google Workspace, Microsoft 365 או Microsoft Exchange - ללא צורך בפורטלים או קוד סיסמה. הדוא"ל שנשלח תואם HIPAA, בכל פעם, ללא סיכון לטעויות אנוש. Paubox Email Suite מציעה הצפנת דוא"ל מאובטחת תואמת HIPAA, אבטחה נכנסת, מניעת אובדן נתונים, אוטומציה של זרימת עבודה ועוד עבור ארגוני בריאות בכל הגדלים. עם תוכניות Paubox Email Suite Plus ו-Premium, קבל תכונות אבטחה נוספות כדי לעצור איומי דוא"ל נכנסים. הגן על האימייל שלך מפני דואר זבל, וירוסים, תוכנות כופר, התקפות דיוג, פרצות נתונים ואובדן נתונים. נצל את Paubox Marketing כדי לשפר את התקשורת עם המטופלים ולהגדיל את עסקי הבריאות שלך. שלא כמו פלטפורמות שיווק אחרות בדוא"ל, Paubox Marketing תואמת HIPAA והגישה הרשומה בפטנט שלנו מאפשרת לנמעני דוא"ל לקרוא הודעות מאובטחות בתיבת הדואר הנכנס שלהם כמו דואר אלקטרוני רגיל. ספקים יכולים לפלח אנשי קשר ולשלוח קמפיינים דוא"ל רלוונטיים ביותר בהתאמה אישית עם PHI. Paubox Email API משלב אימייל תואם HIPAA ביישומי צד שלישי כדי לשלוח בקלות הודעות מאובטחות ועסקאות. הגדר במהירות דואר אלקטרוני מאובטח עם אינטגרציות ממשק מהקופסה או שילובי API מותאמים אישית באמצעות אפשרויות REST API או SMTP מודרניות. Paubox Texting הוא API להודעות טקסט תואם HIPAA שניתן להתאים אישית עם PHI כדי לשפר את מעורבות המטופל. יישמנו את אותם עקרונות על הודעות טקסט תואמות HIPAA שהופכים את Paubox Email Suite לכל כך ידידותית למטופל - הנמענים לא יצטרכו להוריד אפליקציה מיוחדת או להשתמש בפורטל מוגן בסיסמה כדי לקרוא את הודעות הטקסט שלך.