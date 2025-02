תוכנת חיפוש מסחר אלקטרוני - האפליקציות הכי פופולריות - טג׳יקיסטן

Loop54

loop54.com

חיפוש והתאמה אישית של אתרי מסחר אלקטרוני של Loop54s מופעל על ידי AI קנייני. Loop54 AI מתאימה אישית את החיפוש באתר שלך ואת הניווט בקטגוריות, כך שכל מבקר חווה תוצאות רלוונטיות. בעוד שרוב כלי ההתאמה האישית דורשים חודשים של איסוף נתונים, Loop54 משתמש בקבוצות קטנות של נתונים כדי לבצע את העבודה של אלפי כללים. מאפשר לך להתאים באופן אוטומטי את חווית המשתמש, במהירות. חיפוש באתר הפוך את תיבת החיפוש שלך לעמית מכירות מועיל - בלי ריחוף שולט. - התאמה אישית חזויה - השלמה אוטומטית - לימוד מילים חדשות - בדיקת איות - דירוג ומיון אוטומטיים - חיפוש תוכן - היבטים דינמיים - תוצאות קשורות החיפוש שלנו מגדיל את AOV ואת שיעור ההמרה ב-30% בממוצע. כמה לקוחות איתם אנחנו עובדים הם Not On The High Street, Webhallen, Office Depot ועוד.