פלטפורמות מסחר אלקטרוני - האפליקציות הכי פופולריות - סלובקיה

Twice Commerce

twicecommerce.com

הדרך שבה אנשים צורכים מוצרים משתנה. בעלות על מוצרים חומריים לא משחקת תפקיד כל כך גדול בחייהם של אנשים. במקביל, יותר אנשים בוחרים לקנות מוצרים משומשים במקום חדשים. כדי לענות על הביקוש החדש הזה, הסוחרים צריכים תוכנה מותאמת לדרך הצריכה המעגלית. Twice Commerce היא הפלטפורמה שעוזרת לעסקים למכור, לשכור ולמכור מוצרים ושירותים ללא חיכוך. עם Twice, עסקים יכולים ליצור הצעה שתתאים לדרך שבה אנשים רוצים לקנות מוצרים ושירותים, בין אם זה על ידי השכרה לטווח קצר, הרשמה או קנייה. Twice מספקת גם חנות מסחר אלקטרוני מוכנה וכלים למכירה אישית. מערכות ניהול המלאי וההזמנות האיתן מסייעות לנהל את פעילות החנות בצורה חלקה ולהבטיח שהנתונים הקריטיים יישארו בטוחים ועדכניים תמיד. כספק תשלומים תואם PCI ברמה 1, Twice Commerce יכולה להציע עיבוד תשלומים מאובטח מחוץ לקופסה, כך שאינך צריך לדאוג לגבי אינטגרציות מורכבות של צד שלישי. פעמיים משמש אלפי סוחרים ברחבי העולם, כולל תעשיות מספורט ועד אופנה, ניידות ואלקטרוניקה.