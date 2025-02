תוכנת זרוק משלוח - האפליקציות הכי פופולריות - טורקיה

ShipperHQ

shipperhq.com

לספק על הציפיות עם ShipperHQ! ShipperHQ מקל על התאמה אישית של תעריפי המשלוח והשיטות שאתה מציע ללקוחות באינטרנט. בין אם ברצונך להפחית את נטישת העגלה, להוזיל את עלויות המשלוח שלך, להציע משלוח בינלאומי (או את כל האמור לעיל), ShipperHQ מאפשרת לך להתאים אישית את התשלום שלך כך שיתאים ליעדים העסקיים הספציפיים שיש לך. עם למעלה מעשור של ניסיון בשירות עשרות אלפי קמעונאים ברחבי העולם, ShipperHQ נותן לך את הגמישות להגדיר משלוח חינם, להתאים תעריפים לפי מוצר, להפעיל מבצעים ועוד הרבה יותר באמצעות כלים מתקדמים לניהול משלוחים למסחר אלקטרוני. קח שליטה על הסכום שאתה מחייב לקוחות עבור משלוח • צור תעריפי משלוח מותאמים אישית ובזמן אמת עבור קבוצות מוגדרות של מוצרים • קבע עלויות משלוח עבור אזורים גיאוגרפיים מסוימים, משקלי מוצרים, ספי מחיר, כמויות עגלות ולקוחות • הוסף הנחות מיוחדות, היטלים ו מבצעים, כולל משלוח חינם • אפשר תעריפי טבלה, משלוח בתעריף אחיד ועלויות משלוח מבוססות משקל • פירוט מחירי משלוח בינלאומיים, כולל עמלות כמו מכסים ומסים התאם את התשלום לדרישות המשלוח שלך • צור כללי משלוח או הגבלות עבור ספקים מסוימים ( UPS, FedEx וכו') ושיטות (קרקע, LTL, אקספרס וכו') • אוטומציה של אופן חישוב המשלוח עבור מספר מחסנים או ספקי ספנות • דרג את המקורות הקרובים ביותר, או הקטן ביותר של מקורות משלוח, ללקוח • הגדר כללים עבור משלוח פריטים מסוימים בנפרד או באריזות מרובות • מציע אפשרויות כמו איסוף בחנות, משלוח הובלה LTL ומשלוח באותו יום בקופה • קביעת זמני הפסקה, זמני אספקה, תאריכי הפסקה וזמן מעבר מקסימלי לתאריכי משלוח משוערים מדויקים • אפשר אימות כתובת כדי לקבוע אם כתובתו של לקוח היא מגורים או מסחרי תומך ביותר מ-30 ספקים, כולל: UPS (חבילה קטנה, LTL Freight, Ground with Freight Pricing, UPS Access Point), FedEx (Small Package, LTL Freight, SmartPost, Hold at Location ), ReTrans Freight, USPS, DHL(Express, eCommerce), uShip, Zenda, DHL Express via ILS, FlavorCloud, Cerasis, Deliv, Australia Post (Retail, eParcel), Canada Post, YRC Freight, GLS/GSO ו-Fastway Requires Real -תכונת משלוח מחושב בזמן אפליקציית ShipperHQ דורשת שתכונת משלוח מחושב בזמן אמת מופעלת בחשבון Shopify שלך כדי לקבל דירוגים של צד שלישי. התחל עם ShipperHQ היום חווה את העוצמה של ShipperHQ ממקור ראשון עם ניסיון חינם של 30 יום ללא סיכון ב- ShipperHQ.com. בנוסף לתוכניות Essentials, Standard ו-Pro שלנו, אנו מציעים גם אפשרות ארגונית עם תמחור מותאם אישית וגישה מלאה לפונקציונליות ניהול המשלוחים של ShipperHQ. משתלב עם UPS, DHL, FedEx, USPS, ReTrans Freight, יותר מ-30 ספקים