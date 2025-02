תוכנה לסריקת מסמכים - האפליקציות הכי פופולריות - טג׳יקיסטן

Sensible

sensible.so

Sensible היא פלטפורמה ראשונה למפתחים לחילוץ נתונים מובנים ממסמכים, למשל, טפסים עסקיים בפורמט PDF. השתמש ב-Sensible כדי לבנות תכונות אוטומציה של מסמכים במוצרי ה-SaaS האנכיים שלך. עם Sensible, אתה יכול לכתוב שאילתות חילוץ עבור כל מסמך ולקבל בחזרה עובדות מפתח כ-JSON Sensible ניתנת להגדרה גבוהה. אתה יכול לחלץ נתונים תוך דקות על ידי מינוף GPT-4 ומודלים גדולים אחרים של שפה (LLMs), או שאתה יכול לקבל שליטה עדינה עם הכללים החזותיים, מבוססי הפריסה של Sensible. על ידי שילוב של שיטות חילוץ מבוססות פריסה ו-LLM, Sensible תומכת בכל נוף המסמכים, מטפסים עסקיים בעלי מבנה עקבי ומובנה עד חוזים משפטיים משתנים בצורה חופשית.