תוכנת DMARC - האפליקציות הכי פופולריות - הונגריה

תוכנת DMARC, ראשי תיבות של Domain-Based Message Authentication, Reporting, and Conformance, נועדה לעזור לעסקים להבטיח שהודעות דוא"ל שנשלחות מהדומיינים שלהם מאומתות כראוי לפי שני תקני אבטחה מרכזיים: DomainKeys Identified Mail (DKIM) ו-Sender Policy Framework ( מְקַדֵם הֲגָנָה). כלים אלה מסייעים בהיבטים שונים של פרוטוקול DMARC, וממלאים תפקיד מכריע במניעת פעילויות הונאה כגון זיוף דוא"ל ודיוג שעלולות לסכן את העובדים או הלקוחות של הארגון. מחלקות IT משתמשות בתוכנת DMARC כדי להגדיר ולנהל חשבונות דוא"ל ברחבי הארגון, כולל דומיינים כלל-חברים, כמו גם אלו הספציפיים למחלקות או ליחידים. על ידי קביעת יישור DMARC ואכיפת אימות DMARC, כלים אלה יכולים לזהות ולחסום מיילים חשודים המנסים להתחזות להודעות לגיטימיות מאחת או יותר מכתובות האינטרנט הרשומות של הארגון. תוכנת DMARC משתלבת לעתים קרובות עם פתרונות שער דוא"ל מאובטח, וכלים מסוימים בקטגוריית שער דוא"ל מאובטח עשויים לכלול תכונות התומכות בתאימות ל-DMARC. זה הופך נפוץ יותר ויותר עבור תוכנות אבטחה אחרות לשלב פרוטוקולי DMARC כמרכיב קריטי באסטרטגיות אבטחת סייבר רחבות יותר. יש להשלים את השימוש בתוכנת DMARC על ידי כלי ממשל, סיכונים ותאימות אחרים כדי להבטיח שהנהלים העסקיים שלך מתאימים למדיניות הרלוונטית. ספקי שירותי תאימות IT יכולים להעריך את אמצעי האבטחה הנוכחיים של החברה שלך מול תקנים כמו פרוטוקול DMARC. שיתוף פעולה עם ספקי ייעוץ בנושא אבטחת סייבר יכול לסייע עוד יותר לצוותי ההנהלה וה-IT שלך בהבנת החשיבות של אכיפת DMARC, לצד אמצעי אבטחה אחרים, כדי להגן על הארגון שלך ולקוחותיו מאיומי סייבר.