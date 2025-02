תוכנה למניעת אובדן נתונים (DLP). - האפליקציות הכי פופולריות - סנט קיטס ונוויס

BetterCloud

BetterCloud היא פלטפורמת ניהול ה-SaaS המובילה בשוק, המאפשרת לצוותי IT לבטל עד 78% מעבודת ניהול ה-SaaS. BetterCloud עושה אוטומציה של כניסות, יציאה ושינויים באמצע החיים, גישה והרשאות לאפליקציות SaaS ומדיניות אבטחה בסביבה מרובת SaaS. על ידי ייעול ואוטומציה של עבודה קריטית כמו תהליכי מחזור חיים של משתמשים ותפעול יום-יומי, אלפי הלקוחות של BetterCloud נהנים מיעילות תפעולית גדולה יותר ומפרודוקטיביות עובדים. עם ניסיון של 10+ שנים בחלוצי תנועת SaaS Operations, BetterCloud משרת כעת את הקהילה הגדולה בעולם של מומחי SaaSOps. כמארחת של Altitude, אירוע ה-SaaSOps המוביל בתעשייה, ומוציאה לאור של דוח ה-SaaSOps השנתי, מחקר השוק המובהק של הקטגוריה, BetterCloud מוכרת על ידי לקוחות (G2) וחברות אנליסטים מובילות (Gartner ו-Forrester) כמובילת השוק ב-SaaS. ניהול תפעול. עבור צוותי IT המנהלים סביבות מרובות SaaS, BetterCloud מבצע אוטומציה של שינויים ב-Onboarding, Offboarding ואמצע החיים, גישה והרשאות לאפליקציות SaaS ומדיניות אבטחה. שלא כמו פתרונות ניהול זהות וגישה הדורשים התערבות ידנית וסקריפט מותאם אישית, או פתרונות IT Service Desk שמייצרים כרטיסים לעבודה ידנית, האוטומציה המפורטת, העוצמתית וזרימות העבודה הניתנות להתאמה אישית בלתי מוגבלות של BetterCloud משלימות את ה-IAM שלך ואוטומציית Help Desk כדי לשפר את יעילות ה-IT על ידי צמצום למעלה ל-78% מעבודת הניהול של SaaS. אם צוות ה-IT שלך כותב סקריפטים או מנהל באופן ידני גישה ליישומים, קבצים, תיקיות וקבוצות עבור כל מי שמצטרף, עוזב או עובר בתוך הארגון שלך, אתה משליך כישרון ומשאבים שלא תוכל לחסוך בבעיות ש-BetterCloud יכול להפוך לאוטומטי. המשרדים הראשיים של BetterCloud בעיר ניו יורק, עם משרד מוצר והנדסה באטלנטה, ג'ורג'יה, כמו גם מוקדי חדשנות וכישרונות מרוחקים ברחבי ארה"ב, BetterCloud נתמך, בין היתר, על ידי כמה ממשקיעי הטכנולוגיה הטובים ביותר כולל Vista Equity Partners, Warburg Pincus, Bain Capital, ו-Accel.