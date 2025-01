תוכנת CRM - האפליקציות הכי פופולריות - פלאו

Second CRM

Second CRM הוא פתרון אוטומציה עסקית עטור פרסים, שנועד להפוך עסקים קטנים עד בינוניים לרווחיים, על ידי אוטומציה של הפעילות העסקית שלהם, תוך שימוש בטכנולוגיות אינטרנט ומובייל. Second CRM מתמקד בשיפור מכירות ושיווק, תמיכת לקוחות ותפעול. Second CRM מסתגל בקלות לרוב הסביבות העסקיות על ידי הצעת יישום גמיש, חסכוני וקל לשימוש. Second CRM מספק תצוגה יחידה של אינטראקציות עם לקוחות על פני מכירות, שיווק, תמיכה ופעולות עורפיות. Second CRM מפחית עומס עבודה ומאיץ את הצמיחה תוך מתן אפשרות לחברות למקד 100% מהאנרגיה שלהן במה שחשוב - לקוחות.