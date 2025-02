תוכנת CPQ - האפליקציות הכי פופולריות - סנט מארטן

In Mind Cloud

הייצור מורכב. למכור אותו לא אמור להיות. In Mind Cloud היא פלטפורמת המכירות הדיגיטלית הניתנת להרחבה המיועדת ליצרנים. תוכנת המכירות שלנו מקצה לקצה מיישרת ללא רבב את יעדי הלקוחות שלך עם יכולות הייצור שלך ומאחדת את כל תהליכי המכירה שלך בפלטפורמה אחת. פלטפורמת המכירות הדיגיטלית של In Mind Cloud משתמשת בביצועים החדשניים של CRM, CPQ ו-Commerce, כדי לרתום את העוצמה של הידע הנרחב של המוצר והניתוח החכם שלך לשיפור המכירות. In Mind Cloud (www.inmindcloud.com) היא ספקית עצמאית של פלטפורמת מכירות ייצור עם המשימה להעצים יצרנים. אנו פועלים ברחבי העולם באמצעות המשרדים שלנו בסינגפור, גרמניה, ארה"ב ורשת שותפים בעלת ערך גבוה.