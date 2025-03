Kenjo

kenjo.io

קנג'ו היא פלטפורמת משאבי אנוש מלאה וניתנת להתאמה אישית, שנועדה לעזור למחלקות משאבי אנוש על בסיס יומי. קנג'ו מאפשר למשתמשים לנהל מסמכים, לנהל חופשות והיעדרויות, לבצע ביקורות ביצועים ולבחור כישרונות חדשים. הוא מציע גם דוחות שכר. קנג'ו מושלם לעסקים קטנים ובינוניים הבוחנים אוטומציה של כל תהליכי ה- HR שלהם בעזרת כלי אחד קל לשימוש. כי בני אדם הם יותר ממשאבים. On a single platform, companies can optimise the most important operations and processes in people management: attendance, shift planning and recruitment, among others, while remaining compliant. כל זה במטרה להפוך את HR לחלק מרכזי בהצלחת החברות ופיתוח כוח העבודה שלהן.