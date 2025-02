תוכנת HR ליבה - האפליקציות הכי פופולריות - איי טרקס וקייקוס

Criterion HCM

criterionhcm.com

HCM ללא פשרות HR, Payroll, Talent Engagement Software as Dynamic as Your People Criterion מספקת תוכנה לניהול הון אנושי (HCM) לארגונים בינוניים בבנייה, שירותים פיננסיים, מלכ"רים והשכלה גבוהה, ומעצימה אותם לייעל את משאבי אנוש, שכר, מעורבות כישרונות קריטיים. , ותהליכי ניהול כוח אדם. קריטריון HCM זמין ישירות ללקוחות ובאמצעות רשת שותפים גלובלית ביותר מ-10 מדינות.