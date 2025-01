תוכנת HR ליבה - האפליקציות הכי פופולריות - פקיסטן

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now היא חבילת משאבי אנוש מבוססת ענן הכל-ב-אחד היחידה שמתאימה לדרך העבודה שלך. בנוי על מסד נתונים יחיד, ADP Workforce Now כולל ניהול משאבי אנוש, שכר, הטבות, ניהול כישרונות, ניהול זמן ועבודה, למידה וניתוח, ויכולות חזרה למשרד. ניהול האנשים שלך מעולם לא היה קל יותר. ADP Workforce Now מצייד אותך בכלים לא רק כדי לעקוב אחר מידע משאבי אנוש, אלא כדי לעזור לך לנהל את כוח העבודה שלך ולקבל החלטות מונעות נתונים. וככל שאתה גדל, אתה יכול להוסיף את הפונקציונליות שאתה צריך. העצים את כל הרמות בארגון שלך עם כלים ויכולות שתוכננו במיוחד כדי לספק חוויה מרתקת למנהיגים עסקיים, מנהלים ועובדים. • All-in-one: פלטפורמת משאבי אנוש הניתנת להגדרה לניהול יעיל של כל פונקציות ניהול האנשים שלך - שכר, משאבי אנוש, זמן, כישרון והטבות - בתוך מסד נתונים אחד. • תאימות בטוחה: האבטחה המובילה בתעשייה שומרת על בטיחות הנתונים שלך, בעוד המומחיות והפתרונות העמוקים שלנו בתאימות עוזרים לך להגן על העסק שלך. • קלות שימוש: תכונות חדשניות וקלות לשימוש בהישג ידך, מה שמקל על העבודה בדרכים שמתאימות לצרכים שלך ובמקביל מספקות חוויה טובה יותר לכוח העבודה שלך • תובנות בזרימת העבודה: קבלו החלטות בביטחון, מבוסס על תובנות ממסד הנתונים העשיר והחזק ביותר של כוח העבודה בעסק. • מערכת אקולוגית משולבת ומקושרת: הרחב את יכולות ניהול האנשים שלך עם מערכת האקולוגית הגדולה ביותר של משאבי אנוש המשתלבת בקלות ובאופן מאובטח עם פתרונות מובילים של צד שלישי. התחבר בקלות עם שותפים חיוניים כגון רואי חשבון, ברוקרים וספקים פיננסיים. גִלְיוֹן שָׂכָר. חסוך זמן והפחת שגיאות עם חבילת ה-All-in-One שנבנתה במטרה לעזור לך לתפעל את העסק שלך ולעמוד בצרכי התאימות שלך.