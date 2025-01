JeffreyAI

jeffreyai.com

JeffreyAI היא פלטפורמת מעורבות חכמה המסייעת לחברות בצמיחה להאיץ את הצמיחה על ידי אוטומציה של משימות מכירות, שיווק ושירות לקוחות. בתפקיד CRM, JeffreyAI מתוכנת לחסוך לך זמן, להציל הכנסות שאבדו ולעורר מכירות. התכונות כוללות: -מחוץ לקופסה אינטגרציה של Outlook ו-GMail - ממשק משתמש נקי ואינטואיטיבי - שילוב VOiP - ניהול דואר אלקטרוני ואוטומציה של שיווק - לוחות מחוונים - ארגז חול של זרימת מכירות כדי לעזור לך לבנות את אסטרטגיית החיפוש המושלמת Born from Carbon and Finch a ייעוץ IT מצליח, הוא מהווה חלק מרכזי בהיצע ה-ERP שלהם המסייע לצוותי מכירות ברחבי העולם לנהל את הצינורות שלהם ולהישאר במשימה. למידע נוסף או לקבלת ייעוץ לגבי תהליכי המכירה הנוכחיים שלך, עקוב אחר הקישור למטה.