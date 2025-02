תוכנת מודיעין שיחות - האפליקציות הכי פופולריות - טוקלאו

Gong.io

ראה עוד. תבין עוד. זכה בעוד. פלטפורמת ה-Revenue Intelligence (של Gong) הופכת ארגונים עם הבנה מדויקת של אינטראקציות עם לקוחות כדי להגביר את היעילות העסקית, לשפר את קבלת ההחלטות ולהאיץ את צמיחת ההכנסות. זה מאפשר לחברות ללכוד, להבין ולפעול על כל האינטראקציות עם הלקוחות בפלטפורמה אחת ומשולבת. להשיג תוצאות מוצלחות. אלפי חברות חדשניות כמו Morningstar Inc., LinkedIn, Shopify, Slack, SproutSocial, Twilio ו-Zillow סומכות על Gong שתניע את מציאות הלקוחות שלהם. גונג היא חברה פרטית שבסיסה באזור מפרץ סן פרנסיסקו. קהל משתמשי התוכנה של G2 דירג את Gong במקום הראשון ברשימת '100 מוצרי התוכנה הטובים ביותר' לשנת 2021 ו-2022. Gong הוכר גם בשבע רשימות נוספות של G2 Best Of, כולל: #1 במוצרי שביעות הרצון הגבוהה ביותר במקום הראשון ב-50 המובילים. מוצרי ארגונים מס' 1 ב-50 מוצרי הביניים המובילים המוצרים הטובים ביותר למכירות מוצרים לעסקים קטנים המוצרים הצומחים ביותר למידע נוסף, בקר בכתובת www.gong.io.