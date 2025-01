כלי אבטחת מיכל - האפליקציות הכי פופולריות - פקיסטן

GitLab

GitLab הוא כלי מחזור חיים מבוסס-אינטרנט של DevOps המספק מנהל מאגר Git המספק תכונות של ויקי, מעקב אחר בעיות ותכונות אינטגרציה ופריסה מתמשכת, באמצעות רישיון קוד פתוח, שפותח על ידי GitLab Inc. התוכנה נוצרה על ידי המפתחים האוקראינים Dmitriy Zaporozhets and Valery Sizov. הקוד נכתב במקור ברובי, כאשר חלקים מסוימים שוכתבו מאוחר יותר ב-Go, בתחילה כפתרון לניהול קוד מקור לשתף פעולה בתוך צוות בפיתוח תוכנה. מאוחר יותר זה התפתח לפתרון משולב המכסה את מחזור החיים של פיתוח התוכנה, ולאחר מכן לכל מחזור החיים של DevOps. ערימת הטכנולוגיה הנוכחית כוללת את Go, Ruby on Rails ו-Vue.js. זה עוקב אחר מודל פיתוח ליבה פתוחה שבו פונקציונליות הליבה משוחררת תחת רישיון קוד פתוח (MIT) בעוד שהפונקציונליות הנוספת היא תחת רישיון קנייני.