מאחורי כל נקודת נתוני לקוח נמצא אדם. מאחורי כל החלטה עסקית נמצא אדם. ומכיוון שכל אדם הוא ייחודי, הלקוח הראשון שמצא את זה אתה. פורסטיקה היא הגבול החדש של ניסיון וטכנולוגיית מחקר - חברת טכנולוגיה עם הבדל. ההבדל הוא שהוא משתף פעולה. זה מקשיב ומעצב את הפיתרון יחד עם לקוחות. פורסטיקה מתאימה את הניסיון המוביל בשוק ואת טכנולוגיית המחקר לצרכי הלקוחות, ולא להפך. זה קיים ליידע ולעורר השראה למקבלי החלטות. Forsta מעלה את פלטפורמת ה- HX (חוויה אנושית)-פלטפורמת ניסיון וטכנולוגיית מחקר עטורת פרסים ומפרקת את הממגורות בין CX (חווית לקוח), חווית עובדים (EX) ומחקר שוק. זה מאפשר לחברות להשיג הבנה עמוקה ומלאה יותר של חוויות הקהל שלהן. הטכנולוגיה של פורסטיקה, בשילוב עם צוות היועצים המומחים שלה, מסייעת לאלפי ארגונים בכל תעשיות שונות, כולל שירותים פיננסיים, אירוח, מחקר שוק, שירותים מקצועיים, קמעונאות וטכנולוגיה. פורסטיקה מוכרת כמובילה ב- Gartner® Magic Quadrant ™ 2021 עבור Voice of the Culese ומובילה ב- G2 Grid® לתוכנת ניהול ניסיון, תוכנת ניתוח טקסטים ותוכנת סקר. פלטפורמת Forsta HX עטורת הפרסים הוכרה גם בפרסי החדשנות לחוויית הלקוחות של TMC.