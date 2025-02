תוכנת משוב וידאו לצרכן - האפליקציות הכי פופולריות - סלובקיה

Forsta

forsta.com

Forsta, חברת Press Ganey, מפעילה את פלטפורמת HX (Human Experience) - פלטפורמת טכנולוגיית ניסיון ומחקר מקיפה המפרקת את הממגורות בין CX (חווית לקוח), חווית עובדים (EX), מחקר שוק - כך שחברות יכולות לקבל הבנה עמוקה ומלאה יותר של החוויות של הקהל שלהם. פלטפורמת HX אוספת ומנתחת נתונים, ומתרגמת את הממצאים לפעולות שניתנות לשיתוף כדי להודיע ​​על קבלת החלטות ולהניע צמיחה. הטכנולוגיה של Forsta, בשילוב עם צוות היועצים המומחים שלה, משרתת ארגונים במגוון תעשיות כולל שירותים פיננסיים, בריאות, אירוח, חקר שוק, שירותים מקצועיים, קמעונאות וטכנולוגיה. Forsta מוכרת כמובילה ב-2021 Gartner® Magic Quadrant™ for Voice of the Customer. למידע נוסף, בקר בכתובת www.forsta.com.