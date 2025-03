תוכנה למעקב אחר באגים - האפליקציות הכי פופולריות - אוזבקיסטן

GitLab

Gitlab הוא כלי מחזור חיים מבוסס-אינטרנט המספק מנהל צינור של Git-repository המספק ויקי, מעקב אחר גיליון ותכונות שילוב ופריסה מתמשכות, תוך שימוש ברישיון מקור פתוח, שפותח על ידי Gitlab Inc. התוכנה נוצרה על ידי המפתחים באוקראינים, Dmitriy Zaporozhets and valery. פתרון ניהול קוד מקור לשיתוף פעולה בתוך צוות בנושא פיתוח תוכנה. מאוחר יותר הוא התפתח לפיתרון משולב המכסה את מחזור חיי פיתוח התוכנה, ואז לכל מחזור החיים של DevOps. ערימת הטכנולוגיה הנוכחית כוללת GO, Ruby on Rails ו- Vue.JS. הוא עוקב אחר מודל פיתוח ליבת פתוח בו פונקציונליות הליבה משתחררת תחת רישיון קוד פתוח (MIT) ואילו הפונקציונליות הנוספת נמצאת תחת רישיון קנייני.