תוכנת חיוב - האפליקציות הכי פופולריות - פולין

Bill.com היא ספקית של תוכנות מבוססות ענן הממאמת פעולות פיננסיות במשרד האחורי עבור עסקים קטנים ובינוניים. פלטפורמת Bill.com מחברת עסקים עם הספקים והלקוחות שלהם כדי לעזור להם לנהל את תזרים המזומנים שלהם. המתחרים המובילים כוללים את Tipalti ו-YayPay. Bill.com משתפת פעולה עם המוסדות הפיננסיים הגדולים בארה"ב, למעלה מ-70% מ-100 חברות רואי החשבון המובילות בארה"ב, חבילות תוכנה להנהלת חשבונות מובילות כולל Oracle NetSuite, Sage Intacct., QuickBooks ו-Xero, והיא הספקית המועדפת של פתרונות תשלומים דיגיטליים ל-CPA. com, חברת הבת הטכנולוגית של ה-American Institute of CPAs (AICPA). פלטפורמת אוטומציה של תשלומים עם תווית לבנה, מקצה לקצה, Bill.com Connect מוצע למוסדות פיננסיים כחלק ממערכת הבנקאות העסקית המקוונת שלהם בכניסה יחידה. לקוחות נוכחיים כוללים את JPMorgan Chase Commercial Bank, Wells Fargo, Commerce Bank וה-First National Bank of Omaha. גם בנק אוף אמריקה ו-PNC משתמשים ב-Bill.com כחלק מהיצע טכנולוגיית התשלומים שלהם. החל משנת 2019, לחברה משרדים בסן חוזה, קליפורניה וביוסטון, טקסס.