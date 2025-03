ספקי שירותי ביקורת - האפליקציות הכי פופולריות - הוותיקן

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

פרקינס ושות' נוסדה ב-1986 כאלטרנטיבה לחברות רואי חשבון לאומיות גדולות תוך התמקדות בצרכים העסקיים של החברות המוחזקות באזור. עם משרדים בפורטלנד, אורגון ובונקובר, וושינגטון, פרקינס מתמחה בתעשיות רבות, כולל ייצור, הפצה סיטונאית, נדל"ן, בנייה, שירותים מקצועיים ויצירתיים, טכנולוגיה, מזון ומשקאות, סוכנויות רכב ועמותות. פרקינס, זוכה 10 שנים בפרס Best of Accounting™‎ של ClearlyRated עבור מצוינות בשירות לקוחות, חברת Portland Business Journal's Most Admired ל-16 שנים, חברה בבעלות רוב נשים ואחת מחברות רואי החשבון המגוונות ביותר באזור, פרקינס גאה לעמוד בה. לצאת מהקהל. התקשר אלינו עוד היום כדי ללמוד עוד על ההבדל בפרקינס!