עורך מציאות רבודה (AR) What You See Is What You Get (WYSIWYG) מעניק למשתמשים מומחיות מינימלית או ללא מומחיות בקידוד ליצור חוויות AR ללא מאמץ. עם תכונות גרירה ושחרור אינטואיטיביות, עורכי AR WYSIWYG מקלים על מפתחי AR בייבוא ​​אובייקטים תלת מימדיים, הידועים כתמונות יעד, ושילובם בצורה חלקה בסצנות שתוכננו מראש. תמונות מטרה אלו צריכות להיות ניתנות לזיהוי ולמעקב על ידי נקודת המבט של המצלמה, מה שמאפשר להעלות עליהן תוכן HTML. יתר על כן, עורך AR WYSIWYG מאחסן בצורה מאובטחת את תמונות היעד הללו, ומספק למשתמשים את הגמישות לבקר מחדש ולשנות אותן לפי הצורך. כלים אלה הם יתרון במיוחד עבור אנשים המעוניינים ליצור יישומי AR ניידים ללא המורכבות של דרישות קידוד מסורתיות.