API Marketplaces - האפליקציות הכי פופולריות - אסוואטיני

IFTTT

ifttt.com

If This Then That, הידוע גם בשם IFTTT, הוא שירות מבוסס אינטרנט חינמי שיוצר שרשראות של הצהרות מותנות פשוטות, הנקראות יישומונים. יישומון מופעל על ידי שינויים המתרחשים בשירותי אינטרנט אחרים כגון Gmail, פייסבוק, טלגרם, אינסטגרם או Pinterest. לדוגמה, יישומון עשוי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני אם המשתמש מצייץ באמצעות האשטאג, או מעתיק תמונה ב- פייסבוק לארכיון של משתמש אם מישהו מתייג משתמש בתמונה. בנוסף לאפליקציה מבוססת האינטרנט, השירות פועל על iOS ואנדרואיד. בפברואר 2015, IFTTT שינתה את שם האפליקציה המקורית שלה ל-IF, והוציאה חבילה חדשה של אפליקציות בשם Do, שבעזרתה משתמשים יכולים ליצור יישומים ופעולות קיצור. נכון לשנת 2015, משתמשי IFTTT יצרו כ-20 מיליון מתכונים בכל יום. כל הפונקציות של חבילת האפליקציות Do שולבו מאז באפליקציית IFTTT שעוצבה מחדש.