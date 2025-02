תוכנת אנימציה - האפליקציות הכי פופולריות - טימור-לסטה

Vyond

תוצאות מומחים ללא המאמץ. ערוך סרטונים מרתקים תוך שניות. Vyond היא פלטפורמת יצירת הווידיאו המופעלת על ידי AI שמכניסה את הכוח של סטודיו להפקת וידאו - מכתיבת סקריפט ועד וידאו מוגמר - ממש בהישג ידך. השתמש ב- Vyond Go, הסקריפט ויוצר הווידיאו המופעל על ידי AI הראשון של התעשייה כדי ליצור באופן מיידי סרטון חתוך מחוספס מתוך הנחיה פשוטה של ​​טקסט. לאחר מכן השתמש בסטודיו Vyond, יוצר הווידיאו הגרור והטחים החזק שלנו, כדי לערוך סרטונים אלה או ליצור סרטונים מקוריים בעזרת אלפי תווים, תבניות ורקעים שהוכנו מראש. Vyond בנוי כדי לעזור לך לתקשר טוב יותר. צור בקלות וביעילות של סרטונים מקצועיים המיישרים את התקשורת העסקית שלך. פיקדו על תשומת ליבם של בעלי העניין המוסחים של ימינו עם סרטונים מרתקים הרלוונטיים לכל ענף ותפקיד תפקיד. היה סמוך ובטוח שהנתונים שלך מאובטחים בפלטפורמה המובנית שלנו למציאה שהיא מוסמכת ISO 27001 (לכל המיקומים והמקרים השימושיים), ותואמת GDPR ו- CCPA. Vyond Go: התסריט המופעל על ידי AI ויוצר וידיאו אנו לוקחים יצירת וידיאו מ- Easy to Instant עם Vyond Go. הזן בקשה או צנח בתוכן הקיים שלך כדי ליצור מיד סקריפט, ולצפות כוויונד יוצר סרטון תוך שניות. השתמש בעורך הפשוט מבוסס הטקסטים שלנו כדי ללטש במהירות את הסרטון שלך, ואז לפרוס את הסרטון שלך כ- IS או קח אותו לאולפן Vyond לכוונון עדין. סטודיו Vyond: יוצר וידיאו דראג-ושחרור עוצמתי מקבל יכולת יצירת וידאו מלאה ויכולת עריכה עם יוצר הווידיאו החזק שלנו, גרירה ושחרור, מבוסס ציר זמן. מאות תבניות מוקדמות, 40,000+ אבזרים ויוצר תווים מלאים מספקים את הפרט והרלוונטיות לבניית הסרטון המדויק הדרוש לך לכל ענף או מקרה שימוש.