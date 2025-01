תוכנת אנימציה - האפליקציות הכי פופולריות - פקיסטן

Vyond

תוצאות מומחים ללא מאמץ. צרו סרטונים מרתקים תוך שניות. Vyond היא פלטפורמת יצירת הווידאו המופעלת על ידי בינה מלאכותית, המציבה את הכוח של אולפן הפקת וידאו - מכתיבת תסריט ועד וידאו מוגמר - ממש בהישג ידך. השתמש ב-Vyond Go, יוצר התסריט והווידאו המופעל על ידי בינה מלאכותית הראשון בתעשייה כדי ליצור באופן מיידי סרטון גס מהנחיית טקסט פשוטה. לאחר מכן השתמש ב-Vyond Studio, יוצר הסרטונים החזק שלנו לגרור ושחרר, כדי לערוך את הסרטונים האלה או ליצור סרטונים מקוריים בעזרת אלפי דמויות, תבניות ורקעים מוכנים מראש. Vyond נבנה כדי לעזור לך לתקשר טוב יותר. צור בקלות וביעילות סרטונים מקצועיים שמעלים את התקשורת העסקית שלך ברמה. קבל את תשומת הלב של בעלי העניין המוסחים היום עם סרטונים מרתקים הרלוונטיים לכל תעשייה ותפקיד. היה סמוך ובטוח שהנתונים שלך מאובטחים בתוך הפלטפורמה המובנית לארגון שלנו, שאושרה לפי ISO 27001 (לכל המיקומים ומקרי השימוש), ותואמת GDPR ו-CCPA. Vyond Go: יוצר התסריט והוידאו המופעל על ידי בינה מלאכותית. אנחנו לוקחים את יצירת הווידאו מהקלה למיידי עם Vyond Go. הזן הנחיה או הורד את התוכן הקיים שלך כדי ליצור באופן מיידי סקריפט, וצפה בעוד Vyond יוצר סרטון תוך שניות. השתמש בעורך המבוסס על טקסט פשוט שלנו כדי ללטש במהירות את הסרטון שלך, ולאחר מכן לפרוס את הסרטון שלך כפי שהוא או לקחת אותו לתוך Vyond Studio עבור כוונון עדין. Vyond Studio: יוצר וידאו רב עוצמה לגרור ושחרר קבל יצירה ויכולת עריכה מלאה של וידאו עם יוצר הווידאו העוצמתי שלנו, גרור ושחרר, מבוסס קו זמן. מאות תבניות מוכנות מראש, 40,000+ אביזרים ויוצר דמויות עם כל התכונות מספקות את הפירוט והרלוונטיות כדי לבנות את הסרטון המדויק שאתה צריך עבור כל תעשייה או מקרה שימוש.