תוכנה ליצירת וידאו בינה מלאכותית - האפליקציות הכי פופולריות - סוריה

SpiritMe

Spirit ME הוא כלי המאפשר למשתמשים להפיק באופן מיידי סרטונים עם אווטרים דיגיטליים. באמצעות טכנולוגיית טקסט לדיבור, Spirit ME מייצרת סרטונים עם חזותיים, קולות וביטויים מציאותיים. הכלי נועד להיות פשוט ובמחיר סביר, ומציע תוכנית בחינם עם שלוש דקות של וידאו ושתי אווטרי מלאי, כמו גם תוכנית מנוי לאווטאר מותאם אישית אחד במחיר של $ 69 לחודש או 499 $ לשנה. בנוסף, Spirit ME מציעה תוכנית בתשלום מראש עם מגוון אפשרויות תשלום ואווטרים שיתאימו לצרכים האישיים. הכלי אידיאלי עבור אלה המעוניינים להפוך למשפיעים דיגיטליים, ליצור מודעות וידיאו בהתאמה אישית ולהעסיק את הצופים שלהם. Spirit ME מציעה גם שילוב ChatBot ויכולת לייצר כמות אינסופית של תוכן אווטרי דיגיטלי. משתמשים יכולים להצטרף לרשימת דוא"ל כדי להישאר מעודכנים בחדשות ובהצעות. בסך הכל, Spirit ME מספקת פלטפורמה קלה לשימוש ובמחיר סביר ליצירת סרטוני אווטאר דיגיטליים.