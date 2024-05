Connecting the convenience retail industry -- Skupos powers smarter, more profitable retail by connecting independent stores, brands, and distributors on one platform.

אתר: skupos.com

כתב ויתור: WebCatalog אינו מסונף אל Skupos, אינו משויך אליו, אינו מורשה מטעמו, אינו מומלץ על ידי ואינו קשור אליו באופן רשמי באף דרך אחרת. השמות, הסמלים והמותגים של כל המוצרים הם קניינם של הבעלים שלהם, בהתאמה.